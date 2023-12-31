Siyasilerden yeni yıl mesajları
Siyasilerden yeni yıl mesajları peş peşe geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında Gazze'deki duruma dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler üzerinden gençlere seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de süper kupa krizini hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet banisidir." dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. İşte siyasilerin yeni yıl mesajları...
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl mesajında Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunan Kurtulmuş, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.