SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı

Antalya'da Didem Gülmez isimli kadının, SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını lüks yaşamı için kullandığı ve çocuğu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs ettiği iddia edildi. Star TV'de canlı yayınlanan "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" programında suçlamaları kabul edilen kadın gözaltına alındı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 1

SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını harcadığını Star TV'de canlı yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında itiraf eden anne gözaltına alındı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 2

4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı. İddiaya göre tedavisi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 3

Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 4

Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de vefat etti. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 5

Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini söyledi.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 6

İddiaya göre Didem Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 7

Bu iddialardan daha korkunç olanı da Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 8

Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca suçlanan cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 9

İtirafları ihbar olarak kabul edip harekete geçen polis, suçlanan anneyi canlı yayında gözaltına aldı.

SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 10
SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 11
SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 12
SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - 13

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