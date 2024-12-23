SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi"

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor. Kızının valilik onaylı kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan eleştirilerin ardından yaşamına son veren Umut Kardeş'in eşine "Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği ortaya çıktı. Hatice Kardeş, valilik onaylı hesaplarda para girişinin bulunduğu ancak çıkışının bulunmadığını dile getirip "Umut görüntülerden etkilenip büyük ihtimal gururuna yediremedi." diye konuştu.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 1

Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

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SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 2

İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. İkbal'in ailesi tedavi için gereken 1 milyon 819 bin doları toplamaya çalışıyor.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 3

Kampanya süreci devam ederken birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler eleştirilere neden oldu.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 4

"HAKKIM HİÇBİRİNİZE HELAL DEĞİL"

Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı.

"Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde önceki gün saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 5

Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, kurtarılamadı.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 6

"ACIMIZ ÇOK TAZE"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Hatice Kardeş, acısının çok taze olduğunu dile getirdi.

4 ay önce kızı İkbal ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Kardeş, acılarının çok taze olduğunu sözlerine ekledi.

İkbal'in tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar gerektiğini kaydeden Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor." dedi.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 7

"ADANA'YA EŞİMLE KÜSEREK GELMEDİM"

SMA Tip 1 hastası İkbal'in kampanyasında henüz yüzde 32'lik kısmın tamamlandığını söyleyen Kardeş, şubat ayında birinci valilik izninin biteceğini belirtti.

Eşinden ayrıldığı iddialarını yalanlayan Kardeş, "Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi." diye konuştu.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 8

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE GURURUNA YEDİREMEDİ"

Görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve olay günü eşini görüntüleri sormak için aradığını söyleyen Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik." dedi.

Valilik onaylı hesabın bloke hesap olduğunu, para girişinin sağlandığını ancak hiçbir şekilde para çıkışının olmadığına dikkat çeken Kardeş, "O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi" - 9

Eşinin son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığını sözlerine ekleyen Kardeş, "Yaşadığımız süreç kolay değil. Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil. Çocuğumuza her baktığımızda son kez bakıyormuş gibi hissediyoruz. Bu çok zor bir duygu. Bu durumda ruhsal sıkıntıların olmaması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Umut görüntülerden etkilenip büyük ihtimal gururuna yediremedi." diye konuşan Kardeş, "Acımız büyük. İkbal'in elinden bırakmayın. Kampanyamız devam ediyor. Valilik onaylı hesaba erişim yok. Para çıkışı yok. Herkes bunu bilsin. İkbal'in ölüme terk edilmemesi gerekir." dedi.

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