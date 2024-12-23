SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi"

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE GURURUNA YEDİREMEDİ"

Görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve olay günü eşini görüntüleri sormak için aradığını söyleyen Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik." dedi.



Valilik onaylı hesabın bloke hesap olduğunu, para girişinin sağlandığını ancak hiçbir şekilde para çıkışının olmadığına dikkat çeken Kardeş, "O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.