SMA'lı İkbal'in hesaplarında para çıkışı yok: "Gururuna yediremedi"
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor. Kızının valilik onaylı kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan eleştirilerin ardından yaşamına son veren Umut Kardeş'in eşine "Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği ortaya çıktı. Hatice Kardeş, valilik onaylı hesaplarda para girişinin bulunduğu ancak çıkışının bulunmadığını dile getirip "Umut görüntülerden etkilenip büyük ihtimal gururuna yediremedi." diye konuştu.
Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.