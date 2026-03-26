SMS dolandırıcılığına BTK ayarı. 1 Nisan'dan itibaren linkli SMS'ler engellenecek
26.03.2026 12:27
NTV - Haber Merkezi
Kısa mesaj ve yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı yeni bir adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili bir düzenleme hazırlığında.
YURT DIŞINDAN LİNK EKLENEREK GÖNDERİLEN SMS'LERE İZİN VERİLMEYECEK
Artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir düzenleme hayata geçecek.
1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla, link içeren kısa mesajlar ve izinsiz aramalar engellenecek.
BAKAN URALOĞLU: ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ
24 TV yayınında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:
"Yurt içindekileri genel anlamda disipline aldığımızı söyleyebilirim bunun yurt dışı kaynaklı olanları daha çok süreçte. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunları asgari düzeye indirmiş olacağız. Gönderilen toplu mesajların nereden gönderildiği ile ilgili zaten bir süreç başlatmıştık. Yani onu belli bir disiplin içinde önümüzdeki süreçte kontrol edeceğiz."
SAHTE YAPAY ZEKA İÇERİĞİNE ENGEL
Yapay zeka ile güven sağlamak için başkasının yüzünün kullanıldığı reklamlara da ceza yolda.
Bakan Uraloğlu, buna izin veren platformlara reklam yasağından bant daralmaya kadar ceza verilebileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Uraloğlu “Yapay zeka ile üretilen bazı içeriklerden biri sizin görüntünüzle sizi bir fona yönlendirmeye ilgili işte YouTube'da ya da benzer platformlarda karşınıza çıkarabiliyor. Bunların önüne geçmeyle ilgili de biz çalışmamız var.” diye konuştu.
Aynı düzenlemeyle operatör ve internet servis sağlayıcılarının, başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanacak.
Bu adımın, özellikle "Taahhüdünüz bitti" gibi gerçeği yansıtmayan girişimleri engellemesi amaçlanıyor.