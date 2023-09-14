Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler
Adana’da yabancı uyruklu olduğu belirtilen tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları midibüsü ateşe verdi. Şoför olay yerinden kaçarken, midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Adana’da yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları aracı yaktı.
Olay, öğle saatlerinde, Karataş - Tuzla karayolunda meydana geldi.Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, midibüsü kundakladı.