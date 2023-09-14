Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler

Adana’da yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları aracı yaktı.

Olay, öğle saatlerinde, Karataş - Tuzla karayolunda meydana geldi.

Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, midibüsü kundakladı.