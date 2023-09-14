Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler

Adana’da yabancı uyruklu olduğu belirtilen tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları midibüsü ateşe verdi. Şoför olay yerinden kaçarken, midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler - 1

Adana’da yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları aracı yaktı.

Olay, öğle saatlerinde, Karataş - Tuzla karayolunda meydana geldi.

Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, midibüsü kundakladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler - 2

Midibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Araca zarar veren kişiler de daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler - 3

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Şoförüyle tartıştıkları aracı ateşe verdiler - 4

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER