Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuk 10 gün daha kalacak. Kar yağışları yer yer sürerken, birçok noktada don ve buzlanma var. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 1

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

İstanbul'da pazar da hafif yağmur ve sulu kar olacak. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık 1-2 derece. Bursa'da hafif sulu kar ve yükseklerde kar var, sıcaklık 5 derece. Ankara puslu 3 derece. İzmir'de kuvvetli ve çok oğuk esen rügarın etskisiyle hissedilen sıcaklık 4 derece. Antalya parçalı bulutlu 13 deece.

Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir boyunca yağış yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak orta kuvvette devam ediyor, kuvvetli poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 1-2 derecelerde.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 5

İç Anadolu'da kar yağışı zayıf, şiddetli don ve buzlanma var, gece Kayseri -10, Sivas -8 derece. Pazartesi Sivas-Niğde hattında kar yeniden etkisini artıracak.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 6

Ege güneşli, rüzgar nedeniyle sıcaklık termometre değerinin yine çok altında, Dikili- Bodrum, Marmaris hattında sıcaklık 4-5 derece hissediliyor,  Afyonkarahisar 2 derece. Bölgede zirai don sürüyor.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 7

Akdeniz'de hava biraz kapalı, Adana 14, Kahramanmaraş 9, Hatay 11, Isparta 6 derece. Zirai dona karşı sera üreticileri tedbirli olmaya devam etmeli. Pazartesi adana bölümünde yağış var.

Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 8

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun ve Trabzon köyleri boyunca kar yağışı aralıklı sürüyor. Zonguldak yağmurlu, Bolu 2, Samsun 6, Trabzon 7 derece.

Doğu ve Güneydoğu'da pazar hava parçalı bulutlu, sabah sis ve şiddetli don var, Erzurum gece -18 derece. Öğle Malatya 0, Gaziantep 9 derece. Pazartesi Gaziantep, Diyarbakır, Malatya arasında yağmur ve kar olacak.

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