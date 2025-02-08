Soğuk hava 10 gün daha etkili! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?
Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuk 10 gün daha kalacak. Kar yağışları yer yer sürerken, birçok noktada don ve buzlanma var. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor.
Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor.