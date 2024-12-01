Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü!

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun yerini, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop ve zarganaya bıraktı.