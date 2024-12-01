Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü!

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı. Rize’de ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 100 liradan satılan hamsinin boyu da yaklaşık 15 santime kadar ulaştı.

Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 1

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 2

Geçen hafta yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.

Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 3

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun yerini, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop ve zarganaya bıraktı.

Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 4

Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 150, Zargana ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 5
Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 6
Soğuk hava balık tezgahlarına bolluk getirdi: Hamsi 100 liraya düştü! - 7
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