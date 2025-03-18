Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek
Türkiye bu hafta 3 mevsimi birden yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan yaz sıcakları yerini dondurucu kış soğuğuna bırakacak.
Hava sıcaklıkları Mart ayında rekor kırarken bugünden itibaren sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı da görülecek. İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.