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Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek

Türkiye bu hafta 3 mevsimi birden yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan yaz sıcakları yerini dondurucu kış soğuğuna bırakacak.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 1

Hava sıcaklıkları Mart ayında rekor kırarken bugünden itibaren sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı da görülecek.  İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 2

Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı var. Bolu'da, Düzce'de salı geç saatlerde kar yağışı başlayacak. Çarşamba günü tüm Karadeniz'in iç kesimlerinde, Ordu Giresun yaylaları Gümüşhane ve İç Anadolu genelinde hatta Akdeniz'in iç kesimlerinde Toroslar'da ve Doğu Anadolu'da kar yağışı var.

Doğu Anadolu'da perşembe günü yoğun kar var. Kahramanmaraş'ın yüksek yerlerinde yoğun kar yağışı görebileceğiz. Sıcaklıkların yaz değerlerine ulaştığı Ege'de de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 3

Kar yağışı beklenen yerlerden biri de Marmara Bölgesi. Hava sıcaklığının 20 derece birden düşeceği İstanbul'da da önce yağmur sonra sulu kar var.

İstanbul'da salı günü hava yağmurlu Marmara genelinde güçlü bir rüzgar var. Poyrazın etkisiyle yağış sulu kara çevirebilecek. arşamba ve perşembe Hem İstanbul hem de yurt genelinde en soğuk günler olacak.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 4

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA SICAKLIKLARI

Ankara'da çarşamba ve perşembe günlerinde hafif kar yağışı olacak.

İstanbul'da ise yoğun kar yağışı beklenmiyor. Mega kentte 20 Mart Perşembe hava sıcaklığının 20 derece birden düşerek 2 dereceye kadar inecek.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 5

İzmir'de de yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olma ihtimali yüksek.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 6

2-3 gün boyunca denizlerde rüzgar, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yine Doğu Anadolu Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Akdeniz'in Toroslar mevkisinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek - 7

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk etmesinin beklenirken Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde sıcak bir bayram havanın etkili olması bekleniyor.

Marmara'da, Ege ve İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde, çarşamba gününden itibaren zirai don tehlikesinin buluyor.

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