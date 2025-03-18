Soğuk hava dalgası başladı, İstanbul'da sıcaklık 20 derece birden düşecek

Kar yağışı beklenen yerlerden biri de Marmara Bölgesi. Hava sıcaklığının 20 derece birden düşeceği İstanbul'da da önce yağmur sonra sulu kar var.

İstanbul'da salı günü hava yağmurlu Marmara genelinde güçlü bir rüzgar var. Poyrazın etkisiyle yağış sulu kara çevirebilecek. arşamba ve perşembe Hem İstanbul hem de yurt genelinde en soğuk günler olacak.