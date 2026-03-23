Soğuk hava devam edecek, kar bile bekleniyor! Bahar havası için tarih verildi
23.03.2026 10:15
Tuğba Öztürk
Türkiye son yılların en kasvetli ve yağışlı bayramını geride bıraktı. Ülke genelinde etkili olan yağışlarla beraber soğuk hava da hala etkisini sürdürüyor. Peki havalar ne zaman ısınacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı. Çalışkan, "Uzun bir süre bahar havasını hissedemeyeceğiz hatta kar bile gelebilir." dedi.
Mevsim normallerinin altında sıcaklık değerleri ve yağışlı bir hava ile geçen Ramazan Bayramı geride kalırken yağışlar ve soğuk hava yurt genelinde hala etkisini sürdürüyor. Peki bahar ayı Nisan'a kısa bir süre kala sıcaklıklar ne zaman artacak?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlerde beklenen hava tahminleri aktardı.
BAHAR HAVASI UZUN BİR SÜRE YOK
Yakın zamanda havaların ısınmayacağını hatta kasvetli, soğuk, yağmurlu havanın Nisan'ın 6'sına kadar süreceğini söyleyen Dilek Çalışkan, “Ara ara sıcaklığın artacağı günler olabilir ama bir süre soğuk hava etkili olacak. Uzun bir süre bahar havası hissedemeyeceğiz." dedi.
NİSAN'DA KAR YAĞABİLİR!
Geçtiğimiz sene yine Nisan'a kar yağışı ve zirai don olduğunu hatırlatan Çalışkan, özellikle Nisan başında yeni bir soğuk hava bekleniyor. Bu soğuk hava dalgası, kar bile getirebilir.” diye konuştu.
Marmara Bölgesi'nin İstanbul başta olmak diğer bölgelere daha soğuk olduğunu, bunun sebebinin de poyraza olarak açıklayan NTV Meteoroloji editörü, İç Anadolu Bölgesi'nde ise lodosun hissedilir sıcaklıklarını artırdığını söyledi.
Çalışkan, Antalya ve Adana'da da günlerdir yağışların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
İSTANBUL'DA CUMA GECESİ UYARISI
Perşembe gününe kadar Megakentte sağanak ve sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Çalışkan, “İstanbul'da yağışlar hafif hafif devam ediyor. Sonraki günlerde de devam edecek. Bir tek perşembe günü yağışlar ara verecek. Güneş çıkacak ama öyle çok değil.” diyerek cuma ve cumartesi gecesine yönelik uyardı.
Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin yurdun batısından gireceğini de belirten Çalışkan, “Cuma gecesi ve cumartesi günü İstanbul, İzmir ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanaklar bekleniyor.” dedi.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Marmara Bölgesi'ndeki kasvetli hava perşembe gününe kadar sürecek. Aralıklı hafif yağmurlar var. Sıcaklık 10-12 dereceyi geçmiyor.
İç Anadolu'da lodos estiğinden sıcaklık düşük değerlerde değil. Eskişehir 11, Kayseri 14 derece. Bölgede yağmur etkili.
Ege'de kapalı hava sürüyor. Kütahya, Denizli, Muğla boyunca bazı saatlerde görülen yağmur çarşamba günü kuvvetlenecek. Manisa 12, Muğla 13, Afyonkarahisar 10, Bodrum yağmurlu 16 derece.
Akdeniz Bölgesi'nde 5 gündür devam eden kuvvetli sağanaklar, bu hafta da kesilmeyecek. Adana 17, Hatay 15 derece.
Karadeniz'in genelinde yağmur geçişleri oluyor. Bölgede en ılık yer Tokat, sıcaklık 17 derece. Bolu 9, Samsun ise 12 derece.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da sağanaklar sürüyor. Erzurum, Bitlis boyunca kar var. Van'da aralıklı sulu kar bekleniyor. Erzurum 4, Malatya 12, Diyarbakır 9 derece.