Soğuk hava doğuda etkisini artırıyor

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ağrı'da 24, Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Erzincan ile Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.