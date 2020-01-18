Soğuk hava doğuda etkisini artırıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ağrı'da 24, Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Erzincan ile Iğdır'da 9 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 491 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Saray, Muradiye, Başkale ve Gevaş ilçelerinde 270 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bulanık ilçesinde soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını, üzerilerini battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı.
Sabah işe gitmek isteyen sürücüler, donan araçlarını altlarında ateş yakarak çalıştırdı.
Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Ayrıca Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 80 köy yolunun kapandığını söyledi.
Ekiplerin yolları açmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.
- Hakkari
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.
Kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini önünü temizledi.