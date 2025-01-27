Soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi: Ayaza teslim olan il buz tuttu

"EVDE YANAN SOBA KÂR ETMİYOR ARTIK"

Evlerde yanan sobaların ısıtmadığını, gündüz saatlerinde bile üşüdüklerini söyleyen Huzeyfe Budak isimli vatandaş, "Bayburt'a son yılların en fazla karı yağdı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yerler oldu. Havaların ısınmasıyla, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte ciddi soğuklar etkili oluyor. Eksi 25'leri, eksi 19'ları görüyoruz. Gündüz vakitlerinde bile üşüyoruz, evlerimizde yanan sobalarımız bile artık bizlere kâr etmiyor. Çok soğuk oluyor, aşırı derecede. Her taraf buz tuttu. Artık Bayburt halkı çok zor durumda, Allah yardımcımız olur inşallah" diyerek konuştu.