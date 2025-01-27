Soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi: Ayaza teslim olan il buz tuttu
Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları, hayatı durma noktasına getirdi. Dondurucu soğukların etkisi altına giren Bayburt'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu, Sırakayalar Şelalesi buzla kaplandı. Dışarıya bırakılan bir çekyatın üzerine düşen kırağı, soğuk havanın etkisini gözler önüne serdi.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte, sabahın erken saatlerinde kuru soğuk, ayaz etkili oluyor.