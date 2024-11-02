Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat!

Pazar günü Rusya'dan gelecek soğuk hava ile birlikte sıcaklık 9 derece azalacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 1

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Poyraz daha soğuk hissettirecek.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek, hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olacak.

Pazar günü Maramara, Karadeniz, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 2

KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI!

Pazar gününden itibaren yağılı havanın etkili olacağı Karadeniz bölgesinde, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının da genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 4

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hafif yağmurlu ve poyraz şiddetli esecek, İzmir'de de kuvvetli rüzgarın etkisiyle hava soğuyor. Hissedilen sıcaklık İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Bursa'da 12 dereceye inecek. Ankara da rüzgarlı sıcaklık 16 derece. Antalya ise güneşli 27 derece olacak.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 5

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da pazar günü poyraz 50-60 km hızla esecek. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Kalın kıyafetler giyinilmeli. Hafif yağış da var. Soğuk hava 4 gün sürecek.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 6

İç Anadolu'da da rüzgarın sert ve daha soğuk esmeye başlıyor. Konya 18, Eskişehir 15, Kayseri 19 derece olması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 7

Ege'de kuru soğuk olacak. Rüzgarın hızı Manisa'da 55 km'ye kadar çıkıyor, Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum 22 derece ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük olacak.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 8

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık bu kesimde de biraz azalıyor. Adana 25, Kahramanmaraş 24, Hatay 22 derece olması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 9

Karadeniz'de rüzgar kuvvetleniyor, hissedilen sıcaklık bölge genelinde 9-10 dereceye inecek. Hava yağışlı, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

Soğuk hava ve kar geliyor: 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 10

Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da Van, Hakkari kesiminde de gök gürültülü sağanak yağmurlar etkili olacak. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece olması bekleniyor.

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