Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı!
Bugün Rusya'dan gelecek soğuk hava ile birlikte sıcaklık 9 derece azalacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Bugün 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Poyraz daha soğuk hissettirecek.
Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek, hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olacak.
Bugün Maramara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.