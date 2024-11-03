Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı!

Bugün Rusya'dan gelecek soğuk hava ile birlikte sıcaklık 9 derece azalacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Bugün 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 1

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Poyraz daha soğuk hissettirecek.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek, hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olacak.

Bugün Maramara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 2

Meteoroloji tarafından bugün 7 ile kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak illerinde vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 4

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 5

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Marmara’da rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Kuzey Ege’de rüzgarın, sabah saatlerinde kuzeyi, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ege'de fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 6

SOĞUK HAVA 4 GÜN SÜRECEK

İstanbul hafif yağmurlu ve poyraz şiddetli esecek, İzmir'de de kuvvetli rüzgarın etikisiyle hava soğuyor. Hissedilen sıcaklık İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Bursa'da 12 dereceye inecek. Ankara da rüzgarlı sıcaklık 16 derece. Antalya ise güneşli 27 derece.  

Marmara'da pazar günü poyraz 50-60 km hızla esecek. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Kalın kıyafetler giyinilmeli. Hafif yağış da var. Soğuk hava 4 gün sürecek.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 7

İç Anadolu'da da rüzgarın sert ve daha soğuk esmeye başlıyor. Konya 18, Eskişehir 15, Kayseri 19 derece.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 8

Ege'de kuru soğuk olacak. Rüzgarın hızı Manisa'da 55 km'ye kadar çıkıyor, Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum 22 derece ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 9

Akdeniz'de Adana, Hatay, K.Maraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık bu kesimde de biraz azalıyor. Adana 25, K.Maraş 24, Hatay 22 derece. 

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 10

Karadeniz'de rüzgar kuvvetleniyor, hissedilen sıcaklık bölge genelinde 9-10 dereceye inecek. Hava yağışlı, Samsun-Ordu, rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 11

Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da Van, Hakkari kesiminde de gök gürültülü sağanak yağmurlar etkili olacak. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 12

7 EKİM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 13

8 EKİM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 14

9 EKİM SALI HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 15

10 EKİM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 16

11 EKİM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava ve kar geliyor: 7 il için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı! - 17
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