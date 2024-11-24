Soğuk havalar nedeniyle 2 günde 1 toplanıyor, bu yıl yüz güldürdü: "10 senede ilk kez bu kadar kazandık"
Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında yetiştirilen sonbaharla birlikte hasada başlanan salatalık bahçede 30-35 TL bandında alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü.
Salatalık üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, açıkta hasadın bitmesinin ardından örtü altında yetiştirilen ürünlere geçildi. Seralarda Ağustos ve Eylül aylarında fideleri dikilen salatalıklar Ekim ile Kasım aylarında hasat edilirken, üreticisini de sevindirdi.