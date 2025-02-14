Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar!
Türkiye günlerdir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Sibirya'dan gelen soğuk hava ülkeyi terk ederken hafta sonu başta batı ve kuzey bölgeler olmak üzer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları hafta sonu yükselirken önümüzdeki haftada soğuk hava dalgası yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıkları 6-7 derece düşecek, batı bölgelerde sulu kar iç ve kuzey kısımlarda ise kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava bir haftadır Türkiye genelinde etkili, birçok ilde kar yağışları görüldü. Batı bölgelerde etkisini yitiren soğuk havanın hafta sonu doğu bölgelerini de ter terk edecek.
Cuma ülkede yağışın az olduğu bir gün. İstanbul biraz bulutlu, lodosla sıcaklık 10 derece. Ankara açık, gece -3, öğle 6 derece. İzmir bulutlu ve hafif yağmurlu 14 derece. Bursa parçalı bulutlu 13, Antalya güneşli 15 derece. Cumartesi İstanbul, İzmir ve Bursa'da yağmurlu bir gün olacak.