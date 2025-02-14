Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar!

Türkiye günlerdir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Sibirya'dan gelen soğuk hava ülkeyi terk ederken hafta sonu başta batı ve kuzey bölgeler olmak üzer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları hafta sonu yükselirken önümüzdeki haftada soğuk hava dalgası yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıkları 6-7 derece düşecek, batı bölgelerde sulu kar iç ve kuzey kısımlarda ise kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 1

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava bir haftadır Türkiye genelinde etkili, birçok ilde kar yağışları görüldü. Batı bölgelerde etkisini yitiren soğuk havanın hafta sonu doğu bölgelerini de ter terk edecek.

Cuma ülkede yağışın az olduğu bir gün. İstanbul biraz bulutlu, lodosla sıcaklık 10 derece. Ankara açık, gece -3, öğle 6 derece. İzmir bulutlu ve hafif yağmurlu 14 derece. Bursa parçalı bulutlu 13, Antalya güneşli 15 derece. Cumartesi İstanbul, İzmir ve Bursa'da yağmurlu bir gün olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 2

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR!

Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Özellikle batı bölgelerde yağışlar etkili olurken hava sıcaklıkları mevsim normallerinni üstünde seyredecek.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 3

KAR YAĞIŞI GERİ GELİYOR!

Önümüzdeki hafta yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. sıcaklıklar 6-7 derece düşerek mevsim normallerini altına inecek.

Kar yağışı batı bölgelerde sulu kar şeklinde olurken özellikle iç ve kuzey kısımlarda kuvvetli kar yağışları görülecek.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 5

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da hava yine bulutlanıyor, Çanakkale civarında yerel yağış var, sıcaklık 12-13 derecelerde. Hafta sonu yağmur var.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 6

İç Anadolu'da havanın açmasıyla don ve buzlanma etkili, gece Sivas -13 dereceye kadar düşecek. Öğle ise Eskişehir 6, Konya 7, Kayseri 1 derece.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 7

Ege bulutlanıyor, sahillerde cuma hafif yağmur, hafta sonu sağanak var. Bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu.  Manisa 13, Muğla 11, Denizli 14, Afyonkarahisar 8, Bodrum hafif yağmurlu 14 derece.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 8

Akdeniz'de hava güneşli, sıcaklıkta artış var, Adana 16, Hatay 13, Isparta 11 derece.

Karadeniz'de Samsun-Giresun arası daha güneşli, bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don var, Bolu 6, Zonguldak ve Samsun 10, Trabzon bulutlu 8 derece. Artvin-Gümüşhane tarafında hafif kar var.

Soğuk havaya kısa bir ara: Önce yağmur sonra kar! - 9

Doğu kesimlerde Malatya, Gaziantep boyunca hava açıyor. Erzurum, Van, Ağrı, Hakkari'de ise kar yağışı hala sürüyor. Mardin de bulutlu. Erzurum -3, Malatya 5, Diyarbakır 6, Gaziantep 9 derece.

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