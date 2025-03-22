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ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas...

ŞOK marketlerde bu hafta sonu birbirinden uygun fiyata çeşit çeşit ürünler alıcılarını bekliyor! Araç içi düzenleyici ürünlerden, kamp severlere uygun fırsatlar ŞOK market raflarında yerlerini alıyor. 22-25 Mart tarihlerinde ŞOK'ta; çorap çeşitleri, şajlı led kafa lambası, el feneri, bluetooth hoparlör, 4 parça araç paspası gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 22-24 Mart...

ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas... - 1

ŞOK indirimli ürünlerde bu hafta beyaz eşyadan araç bakım ve dekorasyon ürünlerine, kamp ürünlerinden gıdaya pek çok çeşit fırsat yer alıyor. ŞOK marketlerde ayrıca mart ayı boyunca 100 üründe geçtiğimiz senenin fiyatları geçerli oluyor. ŞOK indirimli ürünler kataloğu bu hafta...

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas... - 2

ŞOK 22-25 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çocuk Bambu Çorap 24,95 TL,

Kadın Bambu Soket Çorap 27,95 TL,

Kadın Bambu Patik Çorap 27,95 TL,

Erkek Bambu Çorap 42,50 TL,

Plastik Kollu Piknik Sandalyesi 299 TL

3 Kişilik Çadır 699 TL

Kamp Taburesi 99 TL

Kreuzer markalı Kraffo Şarjlı Led Kafa Lambası 100 TL,

Egoo Şarjlı Led El Feneri 100 TL,

Happio Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,

Doppio Şarjlı Led El Feneri 129 TL,

1000 mAh S-Link Powerbank 379 TL,

Asonic Bluetooth Hoparlör 199 TL,

Dijital Kompresör 1.190 TL,

4 Parça Oto Paspas 349 TL,

500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL,

Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,

Kör Nokta Ayna 29,95 TL,

Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,

Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL,

Vantuz Telefon Tutucu 100 TL,

Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

Araç İçi Düzeneyici 119 TL,

Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,

Oto Yıkama Seti 69,95 TL,

Seyahat Boyun Yastığı 50 TL,

Araç Çöp Kovası 69,95 TL,

Oto Kokusuz Küllük 25 TL,

Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL

ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas... - 3

Seçtiğiniz ürünü adrese teslim satın alabileceğiniz fırsatlar! 

140 Ekran Uydulu Akıllı Android Smart LED TV 15.299 TL

127 Ekran webOS Smart LED TV 12.599 TL

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 3.199 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.899 TL

Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 23.299 TL

34 L Midi/Mini Fırın 1.999

ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas... - 4
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