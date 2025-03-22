ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas...

ŞOK indirimli ürünlerde bu hafta beyaz eşyadan araç bakım ve dekorasyon ürünlerine, kamp ürünlerinden gıdaya pek çok çeşit fırsat yer alıyor. ŞOK marketlerde ayrıca mart ayı boyunca 100 üründe geçtiğimiz senenin fiyatları geçerli oluyor. ŞOK indirimli ürünler kataloğu bu hafta...