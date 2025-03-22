ŞOK 22-25 Mart Aktüel Katalog: ŞOK aktüel ürünlerde; dijital kompresör, 3 kişilik çadır, powerbank, oto paspas...
ŞOK marketlerde bu hafta sonu birbirinden uygun fiyata çeşit çeşit ürünler alıcılarını bekliyor! Araç içi düzenleyici ürünlerden, kamp severlere uygun fırsatlar ŞOK market raflarında yerlerini alıyor. 22-25 Mart tarihlerinde ŞOK'ta; çorap çeşitleri, şajlı led kafa lambası, el feneri, bluetooth hoparlör, 4 parça araç paspası gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 22-24 Mart...
ŞOK indirimli ürünlerde bu hafta beyaz eşyadan araç bakım ve dekorasyon ürünlerine, kamp ürünlerinden gıdaya pek çok çeşit fırsat yer alıyor. ŞOK marketlerde ayrıca mart ayı boyunca 100 üründe geçtiğimiz senenin fiyatları geçerli oluyor. ŞOK indirimli ürünler kataloğu bu hafta...