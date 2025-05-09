ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor
ŞOK aktüel katalog yayında. Haftanın fırsatlarının yanı sıra ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları da yer alıyor. Bu hafta sonu ise çocuklar için birbirinden keyifli ve eğlenceli oyuncak çeşitleri raflara çıkıyor. Ayrıca ''İste Gelsin'' platformunda da hafta sonu güneş paneli, güç kaynağı, scooter çeşitleri yer alacak. 10 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Aktüel ürünler, eksiklerini tamamlamak isteyenlerin yanı sıra hobilerin olmazsa olmazını yerine getirmek için her hafta takip ediliyor. ŞOK hafta sonu fırsatları arasında çocukları sevindirecek seçenekler yer alıyor. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde hangi ürünler var?