ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor

ŞOK aktüel katalog yayında. Haftanın fırsatlarının yanı sıra ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları da yer alıyor. Bu hafta sonu ise çocuklar için birbirinden keyifli ve eğlenceli oyuncak çeşitleri raflara çıkıyor. Ayrıca ''İste Gelsin'' platformunda da hafta sonu güneş paneli, güç kaynağı, scooter çeşitleri yer alacak. 10 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor - 1

Aktüel ürünler, eksiklerini tamamlamak isteyenlerin yanı sıra hobilerin olmazsa olmazını yerine getirmek için her hafta takip ediliyor. ŞOK hafta sonu fırsatları arasında çocukları sevindirecek seçenekler yer alıyor. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde hangi ürünler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor - 2

10 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

El Parvanesi Donut: 39,95 TL
Dollyland Luvlie ile Sanatçı Bebek: 299 TL
Dollyland Minkie Rüzgargülü Aksesuarlı Set: 100 TL
Blok Ev Eşyaları Serisi: 119 TL
Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım: 169 TL
Oyuncak Köpek: 299 TL
Renkli Bebekler: 39,95 TL
Dollyland Luvlie Davet Şıklığı: 249 TL
Metal Çek Bırak Uçak: 59,95 TL
Çılgın Motorlu Hayvanlar: 100 TL
Başar Gitsin Sevimli Arabalar: 59,95 TL
Çek Bırak Şehir Araçları: 59,95 TL
Oyuncak Fil: 199 TL
Metal Çek Bırak Tesla Araba: 129 TL
Ahşap Yapboz: 119 TL
Barbieland Mini Bebek ve Aracı: 249 TL
Büyüleyici Parti Bebekleri: 299 TL
Pilsan Blok İş Makinaları Serisi: 199 TL

Kasa Arkası:

Superton: 90 TL
Süper Maylo Dev Havlu: 35 TL
Fairy Losyon Bulaşık Deterjanı: 89 TL
5'li Fındıklı/Hindistan Cevizli Boombastic: 49 TL
Colgate Optic White Diş Macunu: 99 TL

ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor - 3

İste Gelsin:

Segway-Ninebot Cube SP100 Güneş Paneli: 7.999 TL
Segway-Ninebot Cube 1000 Taş. Güç Kaynağı: 39.999 TL
Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu: 12.199
Altus Tezgah Altı Mini Buzdolabı: 7.999 TL
Segway-Ninebot F2 Pro Scooter: 23.299 TL
Scooti (Sc55) 500 Watt Ön ve Arka Çift Amortisörlü Elektrikli Scooter: 18.999 TL

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