ŞOK aktüel 10- 13 Mayıs katalog: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Sanatçı bebek, çek bırak uçak ve arabalar, Barbie bebek ve aracı geliyor

Aktüel ürünler, eksiklerini tamamlamak isteyenlerin yanı sıra hobilerin olmazsa olmazını yerine getirmek için her hafta takip ediliyor. ŞOK hafta sonu fırsatları arasında çocukları sevindirecek seçenekler yer alıyor. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde hangi ürünler var?