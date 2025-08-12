ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası
ŞOK market haftanın fırsatları alıcı ile buluşuyor. Hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünleri ile her evin ve her kesimin ihtiyacını karşılayan ŞOK marketlerin 13-19 Ağustos kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK'ta birçok çeşit gıda ürünlerinin yanı sıra; saç kuruma makinesi 799 TL, 2'si 1 arada dikey süpürge 1.499 TL, dikiş makinesi 5.990 TL, baharatlık set 119 TL, katlanır kare kamp masası 499 TL, termal piknik çantası 119 TL'ye satışta olacak. ŞOK 13 Ağustos aktüel ürünleri listesi...
ŞOK aktüel ürünleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sıklıkla takip ediliyor. ŞOK'ta ayrıca ''İste Gelsin'' ve ''Haftanın Win Ürünleri'' kategorisi de yer alıyor. Bu hafta İste Gelsin'de; çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi uygun fiyatlara yer alıyor. Ayrıca çay makinesi de 1.499 TL'ye sipariş verilebilecek. İste Gelsin ürünlerinde peşin fiyatına 3 taksit ve kargo bedava. 13-19 Ağustos ŞOK aktüel katalog ürünleri...