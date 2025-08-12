ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası

ŞOK market haftanın fırsatları alıcı ile buluşuyor. Hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünleri ile her evin ve her kesimin ihtiyacını karşılayan ŞOK marketlerin 13-19 Ağustos kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK'ta birçok çeşit gıda ürünlerinin yanı sıra; saç kuruma makinesi 799 TL, 2'si 1 arada dikey süpürge 1.499 TL, dikiş makinesi 5.990 TL, baharatlık set 119 TL, katlanır kare kamp masası 499 TL, termal piknik çantası 119 TL'ye satışta olacak. ŞOK 13 Ağustos aktüel ürünleri listesi...

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 1

ŞOK aktüel ürünleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sıklıkla takip ediliyor. ŞOK'ta ayrıca ''İste Gelsin'' ve ''Haftanın Win Ürünleri'' kategorisi de yer alıyor. Bu hafta İste Gelsin'de; çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi uygun fiyatlara yer alıyor. Ayrıca çay makinesi de 1.499 TL'ye sipariş verilebilecek. İste Gelsin ürünlerinde peşin fiyatına 3 taksit ve kargo bedava. 13-19 Ağustos ŞOK aktüel katalog ürünleri...

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 2

ŞOK AKTÜEL KATALOG 13-19 AĞUSTOS

500 GR Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL
3 KG Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt 87,50 TL
1 KG Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 57,90 TL
1 KG Superfresh Patates 119 TL
850 ml Carte D’or Classic Dondurma Çeşitleri 165 TL
300 GR Akşeker Soslu Dana Döner 129 TL
150 GR Dalından Çiğ Badem/Badem İçi 74,90 TL
6'lı Kınık Cool Lime/Hibiscus Aromalı Maden Suyu 39,90 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 3

Elidor Bakım Kremi Belirgin Bukleler/Anında Onarıcı 125 TL
Molfix Pure&Soft 335 TL
Difaş Nano Diş Fırçası 74 TL
Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler 179 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 129 TL
Rexona Deodorant Çeşitleri 129 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 4

Finger Bisküvi 79,90 TL
Halley 8’li 59,90 TL
3'lü Biskrem 49,90 TL
Cocostar Atıştırmalık 45 TL
Dankek Kakaolu/ Mozaik Baton Kek 39,90 TL
9 Kat İnce İnce Hindistan Cevizli 19,90 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 5

Skytech TV çeşitleri 21.599 TL / 15.499 TL / 12.999 TL
Singer Dikiş Makinesi 5.990 TL
Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Steampro Ütü 1.299 TL
Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL
Dik Süpürge 3.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL
Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 6

İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL
İnci Kulplu Kupa 75 TL
Baharatlık Seti 119 TL
Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Kamp Taburesi 79,95 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Termal Piknik Çantası 119 TL
Kulplu Termos Piknik Çantası 299 TL
Kız ve Erkek Çocuk Işıklı Terlikler 219 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 7

İste Gelsin

7 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 10.499 TL
Superia Çay Makinesi 1.499 TL
Çift Kapılı 414 LT No Frost Buzdolabı 15.999 TL
3 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası - 8

Haftanın Win Ürünleri

