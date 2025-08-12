ŞOK aktüel 13-19 Ağustos: ŞOK haftanın fırsatları; saç şekillendirme cihazı, buhar kazanlı ütü, dikiş makinesi, kamp sandalye ve masası

ŞOK aktüel ürünleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sıklıkla takip ediliyor. ŞOK'ta ayrıca ''İste Gelsin'' ve ''Haftanın Win Ürünleri'' kategorisi de yer alıyor. Bu hafta İste Gelsin'de; çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi uygun fiyatlara yer alıyor. Ayrıca çay makinesi de 1.499 TL'ye sipariş verilebilecek. İste Gelsin ürünlerinde peşin fiyatına 3 taksit ve kargo bedava. 13-19 Ağustos ŞOK aktüel katalog ürünleri...