ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta

ŞOK marketin 2-8 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı. Aktüel ürünler kataloğu, ihtiyaçlarını, hobilerini indirimli olarak karşılamak isteyenler tarafından takip ediliyor. Bu hafta ŞOK'a aşure gününe özel aşurelik malzemelerle beraber, ''ne alırsan 75 TL'' kategorisinde ürünler geliyor. Piknik mevsiminin de gelmesiyle ŞOK'ta; kamp sandalye çeşitleri, piknik termosları, kamp tencere seti, futbol/basketbol/voleybol topları, saç şekillendirme cihazı, vantilatör ve bisiklet çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, 2-8 Temmuz ŞOK aktüel katalog...

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 1

ŞOK marketin aktüel ürünlerini yakından takip edenler için kaçmayacak ürünlerin olduğu 2-8 Temmuz kataloğu yayında. Her eve her keseye uygun fiyatlar ve ürünler ŞOK'ta satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünleri, hijyen, mutfak gerçekleri, elektronik eşyalar ve hobi ürünleri bu hafta reyonları dolduruyor. 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünlerinde neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 2

ŞOK 2-8 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 155 TL
1 KG Salamura Yağlı Siyah Zeytin 159 TL
Mis Tereyağı 165 TL
2,5 KG Osmancık Pirinç 125 TL
Dana Çatak Sucuk 199 TL
Algida Usta Baklava/ Bol Kaymak/Maraş Usulü/ Çifte Dövülmüş/Kadayıf - 135 TL
Fanta 32,50 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 3

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 149 TL
Sleepy Extra Külot Bez 289 TL
Hobby Duş Jeli Çeşitleri 49 TL
Molped Pure&Soft 69 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 129 TL
Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 59,90 TL
Adam Tıraş Bıçağı Banyo/Tek Bıçaklı 33,50 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 4

Piyale Aşure 44,90 TL
Kuru Üzüm 89 TL
Haşlanmış Nohut 27,90 TL
Kuru FasuIye 52,90 TL
Aşurelik Buğday 22,90 TL
Kuş Üzümü 29,90 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 5

Ne Alırsan 75 TL

Karali Karadeniz Filiz Çayı
Merba Chocolate Cookies
Karmen Krokantlı Fındık Kreması
Lady Club Vücut Spreyi
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu
Johnson's Bebe Yağı
Dove Sıvı Sabun
Sofia Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı
Rinso Sıvı Deterjan

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 6

Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL
20 Litre Termos Çanta Desenli 229 TL
Musluklu Piknik Termosu 379 TL
Kamp Tencere Seti 750 TL
Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 179 TL
Termos 1500 ml 1.290 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 7

Haftanın Win Ürünleri

2,5 KG Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 100 TL
Bizim Paket Margarin 25 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 109 TL
Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 27 TL
Ace Klasik Çamaşır Suyu 65 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 8

Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL
Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Harmony Hoparlör Mavi/Siyah 499 TL
Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
Çok Amaçlı Spa Matı 100 TL
Derz Temizleme Fırçası 25 TL
Figürlü Kapı Arkası Askılık 129 TL
Yapışkanlı Folyo 100 TL

ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta - 9

İSTE GELSİN

Champions 24’’ Bisiklet Çeşitleri 4.290 TL

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