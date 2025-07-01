ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta
ŞOK marketin 2-8 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı. Aktüel ürünler kataloğu, ihtiyaçlarını, hobilerini indirimli olarak karşılamak isteyenler tarafından takip ediliyor. Bu hafta ŞOK'a aşure gününe özel aşurelik malzemelerle beraber, ''ne alırsan 75 TL'' kategorisinde ürünler geliyor. Piknik mevsiminin de gelmesiyle ŞOK'ta; kamp sandalye çeşitleri, piknik termosları, kamp tencere seti, futbol/basketbol/voleybol topları, saç şekillendirme cihazı, vantilatör ve bisiklet çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, 2-8 Temmuz ŞOK aktüel katalog...
ŞOK marketin aktüel ürünlerini yakından takip edenler için kaçmayacak ürünlerin olduğu 2-8 Temmuz kataloğu yayında. Her eve her keseye uygun fiyatlar ve ürünler ŞOK'ta satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünleri, hijyen, mutfak gerçekleri, elektronik eşyalar ve hobi ürünleri bu hafta reyonları dolduruyor. 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünlerinde neler var?