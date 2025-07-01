ŞOK aktüel 2-8 Temmuz: ŞOK aktüel ürünlerde aşure günü esintisi! Bu hafta; kamp sandalyeleri, termos, piknik çantası, vantilatör, spa matı satışta

ŞOK marketin aktüel ürünlerini yakından takip edenler için kaçmayacak ürünlerin olduğu 2-8 Temmuz kataloğu yayında. Her eve her keseye uygun fiyatlar ve ürünler ŞOK'ta satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünleri, hijyen, mutfak gerçekleri, elektronik eşyalar ve hobi ürünleri bu hafta reyonları dolduruyor. 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünlerinde neler var?