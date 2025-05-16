ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17-20 Mayıs hafta sonu fırsatlarında oyuncaklardan temizlik ürünlerine, teknolojiden eğlenceye çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK hafta sonu ürünlerinde; Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL, Kitap Çeşitleri 39,95 TL, Dove Deodorant Çeşitleri 99 TL, Asus Kablosuz Klavye 1.99 TL. İşte, Şok aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel kataloğu takipçileri, indirimli ürünleri kaçırmıyor. Dekorasyon, teknoloji, gıda, hobi, kozmetik ve daha birçok kategorideki ürünleri uygun fiyata alabilmek için aktüel haftanın fırsatları ve hafta sonu fırsatları takip ediliyor. İşte, bu hafta sonu ŞOK marketlerde satışa çıkan ürünler...