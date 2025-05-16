ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17-20 Mayıs hafta sonu fırsatlarında oyuncaklardan temizlik ürünlerine, teknolojiden eğlenceye çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK hafta sonu ürünlerinde; Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL, Kitap Çeşitleri 39,95 TL, Dove Deodorant Çeşitleri 99 TL, Asus Kablosuz Klavye 1.99 TL. İşte, Şok aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 1

ŞOK aktüel kataloğu takipçileri, indirimli ürünleri kaçırmıyor. Dekorasyon, teknoloji, gıda, hobi, kozmetik ve daha birçok kategorideki ürünleri uygun fiyata alabilmek için aktüel haftanın fırsatları ve hafta sonu fırsatları takip ediliyor. İşte, bu hafta sonu ŞOK marketlerde satışa çıkan ürünler...

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 2

ŞOK HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER 17-20 MAYIS

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası (2 adet): 449 TL
Dollyland Luvlie Küçük Hanım: 399 TL
Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili: 199 TL
Dollyland Minkie Minnoş Prensesler: 149 TL
Tırmanan Gösteri Aracı: 100 TL
Sevimli Direksiyon: 499 TL
Polly ve Arkadaşları: 149 TL
Grafiti Desenli Arabalar: 59,95 TL
Hellmann's Ketçap 650g: 90 TL
Papia Tuvalet Kağıdı 12'li: 95 TL
Dove Şampuan Onarıcı Bakım 400 ml: 85 TL
Persil Jel Deterjan: 159 TL

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 3

Dell Vostro Taşınabilir Bilgisayar: 21.599 TL
ASUS Vivobook Dizüstü Bilgisayar: 15.999 TL
Dahua Gaming Monitör: 4.499 TL
Samsung Led Monitör: 4.299 TL
Dahua Gaming Monitör: 3.369 TL
ASUS Marshmallow Mini Kablosuz Q Klavye: 1.099 TL
HP Kablolu Mikrofonlu Led Oyuncu Kulaklık: 499 TL
Dahua Kamera + 64 GB Hafıza Kartı Hediyeli: 1.359 TL
Dahua Güvenlik Kamerası + 64 GB Sd Kart Hediyeli: 969 TL
HP Oyuncu Soundbar: 819 TL
Zalman Yükseltici Ayarlı Notebook Standı: 1.149 TL

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 4

14-20 MAYIS ŞOK AKTÜEL

Lio Çizik Yeşil Zeytin 900 G: 119 TL

İÇim Yarım Yağlı Yoğurt 3 Kg: 107 TL

Superfresh Pizza Kİng Extra Büyük Karışık: 129 TL

Algıda Maraş Usulü Kesme 125 TL

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 5

Pantene Güçlü ve Parlak Şampuan: 125 TL

Yüz Kesesi/Banyo Kesesi: 59 TL

Adam Erkek Parfüm: 179 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri: 439 TL

Sleepy Bio Natural: 21 TL

Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı: 229 TL

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 6

Asonic Sinek Öldürücü: 399 TL

Petrix Soğuk Buharlı Fan: 399 TL

Tek ve Çift Kanat Sineklik: 50 / 59,95 TL

Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu: 399 TL

ŞOK aktüel hafta sonu 17-20 Mayıs: ŞOK marketlere bu hafta sonu: Uzaktan kumandalı araba, Micro blok set, Laptop, Bluetooth klavye geliyor - 7

Çift Kişilik Pike: 299 TL

Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf: 149 TL

Klimalı Yastık: 199 TL

Fon Perde: 249 TL

Orta-Büyük-Kabin Boy Valizler: 679-579-769 TL

DAHA FAZLA GÖSTER