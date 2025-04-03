ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK marketlere 2-8 Nisan günü gelen ürünler arasında; kadın-erkek ve çocuk terlik çeşitleri, diş fırçası ve macunları, bebek bezi, gıda ürünleri, çamaşır deterjanları, elektrikli süpürge, buharlı temizleyici, ütü masası ve çamaşır kurutmalığı yer alıyor. Uygun fiyatlarla mağazalarda yerlerini alan ürünler 8 Nisan'a kadar satışta olacak. 2-8 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...
Aktüel katalog ürünleri satışa çıktı. Uygun fiyata çeşit çeşit ürünü satın alacaklar için fırsatlar, 2-8 Nisan tarihleri arasında ŞOK marketlerde! Baharın gelişi ile ŞOK'a birçok çeşit temizlik ürünü ve eşyası gelmiş durumda. Mop setleri, elektrikli ve şarjlı süpürgeler, buharlı temizleyici, temizlik fırçası, hazneli sprey el mopu... İşte, 2-8 Nisan ŞOK ürünleri...