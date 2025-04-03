ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK marketlere 2-8 Nisan günü gelen ürünler arasında; kadın-erkek ve çocuk terlik çeşitleri, diş fırçası ve macunları, bebek bezi, gıda ürünleri, çamaşır deterjanları, elektrikli süpürge, buharlı temizleyici, ütü masası ve çamaşır kurutmalığı yer alıyor. Uygun fiyatlarla mağazalarda yerlerini alan ürünler 8 Nisan'a kadar satışta olacak. 2-8 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 1

Aktüel katalog ürünleri satışa çıktı. Uygun fiyata çeşit çeşit ürünü satın alacaklar için fırsatlar, 2-8 Nisan tarihleri arasında ŞOK marketlerde! Baharın gelişi ile ŞOK'a birçok çeşit temizlik ürünü ve eşyası gelmiş durumda. Mop setleri, elektrikli ve şarjlı süpürgeler, buharlı temizleyici, temizlik fırçası, hazneli sprey el mopu... İşte, 2-8 Nisan ŞOK ürünleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 2

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2-8 NİSAN

Colgate Extra Clean Diş Fırçası - 47,50
Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası - 36 TL
Sleepy Extra 2’li Fırsat Paketi - 259 TL
Colgate Üçlü Etki Diş Macunu - 45 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu - 65 TL
Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce - 66 TL
Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece - 119 TL
Colgate Max White Purple Diş Macunu - 66 TL
Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 56,50 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 65 tL
Elidor Keratin Şampuan & Keratin Sütü 169 TL

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 3

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L - 379 TL
Mis Tam Yağlı Peynir 600 G - 135 TL
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G - 165 TL
Mis Pastörize Süt 1 L - 34,50 TL
1500 g Mis Yoğurt Tam Yağlı 58 TL
Terem Paket + Kase Margarin 69,90 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G - 209 TL
Superfresh Pizza King 4’lü - 165 TL
Magnum Mini Çeşitleri - 199 TL
Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G - 119,90 TL
Burn Kutu - 30 TL
Amigo Kabuklu Yer Fıstığı - 62,50 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket - 100 TL
Jacobs Çekirdek Café Crema 269 TL

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 4

Alo Toz Deterjan 8 kg - 289 TL
Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler - 145 TL
Mintax Yer Temizlik Havlusu Mop Uyumlu 50’li - 145 TL
Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2’li - 29,90 TL
Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek - 66,50 TL
Mintax Sirkeli Genel Temizleyici - 42,50 TL
Otomatik Mop Set - 799 TL
Arzum Cyclone Süpürge 2.999 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 5

Gezer Kadın-Erkek Terlik Çeşitleri - 109 TL

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 6

Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL
YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 899 TL
Tutacak ve askı çeşitleri - 89,95 TL
Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL
Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL
Carino Terra Ütü Masası - 599 TL
360 Spin Mop - 249 TL
Lime Pedallı 360 Spin Mop - 499 TL
Carino Terra Ütü Masası 599 TL
Carino Bella Kurutmalık 299 TL
Kurutulmuş Lavanta Buket 59,95 TL

ŞOK katalog 2-8 Nisan: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri, beyaz eşyalar, elektrikli ve şarjlı süpürge çeşitleri - 7

Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima - 21.299 TL
Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 A++ Inverter Duvar Tipi Klima - 38.599 TL
Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.899 TL
Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi - 11.299 TL
Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi - 10.799 TL

DAHA FAZLA GÖSTER