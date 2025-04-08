ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta çok zengin! ŞOK'ta; gıda, teknoloji, temizlik, oyuncak ve tekstil gibi pek çok kalem üründe indirimler söz konusu oluyor. ŞOK haftanın ''WİN'' ürünleri arasında; Lipton Yellow Label Çay, 4'lü Red Bull, Aytaç Dana Mangal Sucuk, Domestos Wc Blok Çam/Okyanus gibi fırsatlar yer alıyor. İşte, 9-15 Nisan ŞOK aktüel katalog...