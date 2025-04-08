ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler
ŞOK marketlerde bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar mevcut! Çocuklar ve bebekler için nevresim seti, çarşaf, terlik, mama kaşığı, bebek küveti ve çeşitli oyuncaklar bu hafta ŞOK market raflarında yerini alıyor. 9-15 Nisan tarihleri arasında ise farklı ürünlerde ''Ne alırsan 75 TL'' kampanyası uygulanacak. Peki, bu hafta ŞOK'ta ne var, hangi ürünler indirimde?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta çok zengin! ŞOK'ta; gıda, teknoloji, temizlik, oyuncak ve tekstil gibi pek çok kalem üründe indirimler söz konusu oluyor. ŞOK haftanın ''WİN'' ürünleri arasında; Lipton Yellow Label Çay, 4'lü Red Bull, Aytaç Dana Mangal Sucuk, Domestos Wc Blok Çam/Okyanus gibi fırsatlar yer alıyor. İşte, 9-15 Nisan ŞOK aktüel katalog...