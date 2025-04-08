ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler

ŞOK marketlerde bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar mevcut! Çocuklar ve bebekler için nevresim seti, çarşaf, terlik, mama kaşığı, bebek küveti ve çeşitli oyuncaklar bu hafta ŞOK market raflarında yerini alıyor. 9-15 Nisan tarihleri arasında ise farklı ürünlerde ''Ne alırsan 75 TL'' kampanyası uygulanacak. Peki, bu hafta ŞOK'ta ne var, hangi ürünler indirimde?

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 1

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta çok zengin! ŞOK'ta; gıda, teknoloji, temizlik, oyuncak ve tekstil gibi pek çok kalem üründe indirimler söz konusu oluyor. ŞOK haftanın ''WİN'' ürünleri arasında; Lipton Yellow Label Çay, 4'lü Red Bull, Aytaç Dana Mangal Sucuk, Domestos Wc Blok Çam/Okyanus gibi fırsatlar yer alıyor. İşte, 9-15 Nisan ŞOK aktüel katalog...

TÜRKİYE HABERLERİ

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 2

9-15 NİSAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

500 G Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 84,90 TL
750 G Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL
900 G Mis Süzme Yoğurt 84,50 TL
UNO Ekmek Çeşitleri 35,50 TL - 24,75 TL - 23,50 TL
250 G Yayla Garnitürlü Pirinç Pilavı/ Tereyağlı Kuru Fasulye 35 TL
1 L Kızılay Soğuk Çay 29,50 TL
Carte D’or Classic Dondurma Çeşitleri 165 TL
Nivea Derma Control Deodorant - Duş Jeli (Kadın-Erkek) 169 TL
1000 G Duru Granülmatik Klasik 175 TL
5 L Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 125 T

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 3

Bebek Ranforce Nevresim Seti 279 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL
Çocuk Terlikleri 299 TL / 249 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL
3’lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL
Kapaklı Mama Tabağı 99 TL
Mama Tabağı Silikon Vakumlu 129 TL

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 4

Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL
Mama Sandalyesi 449 TL
Oyuncak Köpek 299 TL
Oyuncak Fil 199 TL
Sevimli Çıngıraklar 75 TL
Renkli Bebekler 39,95 TL
Bebek Puzzle 75 TL
4’lü Oyun Hamuru 75 TL
Geveze Telefon 499 TL

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 5

Ne Alırsan 75 TL

250 G Mis Peynir Çubukları/Peynir Topları
250 G Mis Örgü/Dil/Tel Peyniri
650 G Kellogg's Corn Flakes Mısır Gevreği
180 G Fiskobirlik Fındık Ezmesi
150 G Amigo Badem İçi/ Dalından Çiğ Badem
Hope Saç Boyası Çeşitleri
Aqua 12’li Tuvalet Kağıdı/8’li Kağıt Havlu
Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 6

Clear Men Mentollü Şampuan 195 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 69 TL
Bebeland Külot Bez 315 TL

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 7

Haftanın WİN Ürünleri

1 KG Lipton Yellow Label Çay - WİN ile 189 TL
4'lü Red Bull - WİN ile 115 TL
350 G Aytaç Dana Mangal Sucuk - WİN ile 180 TL
Biscolata Veni Çikolatalı Gofret - WİN ile 20 TL
Domestos Wc Blok Çam/Okyanus - WİN ile 65 TL

ŞOK market aktüel ürünler 9-15 Nisan: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? ŞOK kataloğu indirimli ürünler - 8
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