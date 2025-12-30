Sokağa çıkanın saçı dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: -30,3 derece

Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarından 2 TIR'ın çarpışması nedneiyle trafikte aksamalar yaşandı.

İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." dedi.

İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı.

Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.