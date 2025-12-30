Sokağa çıkanın saçı dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: -30,3 derece
30.12.2025 11:17
AA, İHA
İzlanda kökenli soğuk hava dalgası, yurt genelinde dondurucu soğukların yaşanmasına neden oldu. Türkiye'nin en soğuk noktasında hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçüldü.
İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları dondurucu seviyelere geriledi.
En soğuk noktada ise sıcaklık sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçüldü.
EN SOĞUK YER ERZURUM'DA
Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.
KENT MERKEZİ DONDU
Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.
Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.
SOKAĞA ÇIKANIN SAÇI VE KİRPİKLERİ DONDU
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı.
Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.
Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarından 2 TIR'ın çarpışması nedneiyle trafikte aksamalar yaşandı.
İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." dedi.
İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı.
Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.
DOĞALGAZ BACALARINDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğalgaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Himmet Bozyel, kar yağışından sonra havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı." dedi.
KURUMAYA ASILAN KIYAFETLER DONDU
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.
Evlerde kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı kesildi.