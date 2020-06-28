İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020)

İçişleri Bakanlığı'nın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim. Kısıtlama nedeniyle Kadıköy Sahil ve çevresinin boş kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı 28.06.2020 - 12:55

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 1

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT)  öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 2

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 3

Avrupa Yakası'nda da ana arterlerin sakin olduğu gözlendi. Öğle saatlerine doğru il genelinde trafik yoğunluğu yüzde 6 civarında ölçüldü. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 4

İstanbul'un tarihi mekanları da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Eminönü ve Sultanahmet'te sakinliğin hakim olduğu görülüyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 5

Öğrencilerin sınava toplu taşımayla gidebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında metro ve metrobüs seferleri de belirli aralıklarla yapılıyor. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 6

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, çocuklarını sınava götüren bazı ailelerin sınavların olduğu okulların çıkışındaki bekleyişi devam ediyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 7

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30’a kadar sürecek. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 8
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 9
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 10
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 11
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 12

İstanbul'un tarihi mekanları da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Eminönü ve Sultanahmet'te sakinliğin hakim olduğu görülüyor.

Öğrencilerin sınava toplu taşımayla gidebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında metro ve metrobüs seferleri de belirli aralıklarla yapılıyor. 

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, çocuklarını sınava götüren bazı ailelerin sınavların olduğu okulların çıkışındaki bekleyişi devam ediyor.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30’a kadar sürecek. 

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020) - 13

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