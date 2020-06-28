İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması (28 Haziran 2020)

İstanbul'un tarihi mekanları da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Eminönü ve Sultanahmet'te sakinliğin hakim olduğu görülüyor.

Öğrencilerin sınava toplu taşımayla gidebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında metro ve metrobüs seferleri de belirli aralıklarla yapılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan, çocuklarını sınava götüren bazı ailelerin sınavların olduğu okulların çıkışındaki bekleyişi devam ediyor.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30’a kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.