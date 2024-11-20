Sokağı tel örgüyle kapattı: Tekirdağ'da tapulu arazi iddiası

"SOKAĞIN BİR KISMI BİZİM"

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti.

Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.