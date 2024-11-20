Sokağı tel örgüyle kapattı: Tekirdağ'da tapulu arazi iddiası
Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini tel örgü çekerek bir süre kapattı.
Soysal Sokak girişine tel örgü çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldığını gören sakinler durumu polis ve belediyeye bildirdi.
Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.
Durumun, Belediye Meclisinde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi.