Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı

Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

DHA 04.07.2020 - 12:16

Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 1
​Corona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı.
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 2
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Başaran Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadı, maske takmadı.
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 3
Yüzlerce kişi el ele verip, oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 4
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 5
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 6
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı - 7

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