Sokak hayvanları teklifine tepki

Ankara'da hayvanseverler sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı eylem yaptı.

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Sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifine tepki gösterildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak hayvanları teklifine tepki - 2

Hayvanseverler ellerinde "Katliama hayır", "Soykırıma, toplamaya, esarete dur de", "Katliamdan yasa tasarısı olmaz", yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'nda toplandı.

Sokak hayvanları teklifine tepki - 3

"Ölüm yasası istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan grup, yasa teklinin geri çekilmesini istedi.

Sokak hayvanları teklifine tepki - 4

Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, TBMM'de görüşülen yasa teklifinin, yerel yönetimlere hayvanları öldürme hakkı verdiğini savunarak, teklifin soruna çözüm olmayacağını söyledi.

Sokak hayvanları teklifine tepki - 5

Özkan, "Tasarıda, uyutma maddesi geri çekilmemiştir. Türlü kelime oyunlarıyla ötanazi adıyla daha da pekiştirilmiştir. Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vereceğini düşünmüyorum." dedi.

Sokak hayvanları teklifine tepki - 6

Haydar Özkan, yasa teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini de belirtti.

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Sokak hayvanları teklifine tepki - 14
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