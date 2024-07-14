Sokak hayvanları teklifine tepki

Özkan, "Tasarıda, uyutma maddesi geri çekilmemiştir. Türlü kelime oyunlarıyla ötanazi adıyla daha da pekiştirilmiştir. Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vereceğini düşünmüyorum." dedi.