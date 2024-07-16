Sokak hayvanları yasası meclisten geçti mi? Ötenazi uygulaması yasalaştı mı?
Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM’ye sunulan yasa, 17 maddeden oluşuyor. Peki, sokak hayvanları yasası meclisten geçti mi? Ötenazi uygulaması yasalaştı mı?
Sokak hayvanları yasası olarak bilinen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif kabul edilirse bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak. Peki, sokak hayvanları yasası meclisten geçti mi? Ötenazi uygulaması yasalaştı mı?