Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasası
kabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri 18 Temmuz itibariyle başladı. 18 saat süren görüşmelerde yasanın ilk 3 maddesi kabul edildi. Peki, sokak hayvanları yasasında son durum nedir? Kabul edilen 3 madde nedir?

Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasasıkabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir? - 1

AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Temmuz Cuma günü Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Peki, Sokak hayvanları yasasında son durum nedir? Kabul edilen 3 madde nedir?

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Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasasıkabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir? - 2

SOKAK HAYVANLARI YASASI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Kirişci, 22 Temmuz 14.00'te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasasıkabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir? - 3

3 MADDE KABUL EDİLDİ

Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.


Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasasıkabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir? - 4

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacakolması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasasıkabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir? - 5

SOKAK HAYVANLARI YASASI'NIN AYRINTILARI

Teklife göre, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.

Rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırılacak, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

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