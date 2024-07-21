Sokak hayvanları yasasında son durum: Sokak hayvanları yasası
kabul edildi mi? Kabul edilen 3 madde nedir?
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri 18 Temmuz itibariyle başladı. 18 saat süren görüşmelerde yasanın ilk 3 maddesi kabul edildi. Peki, sokak hayvanları yasasında son durum nedir? Kabul edilen 3 madde nedir?
AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Temmuz Cuma günü Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Peki, Sokak hayvanları yasasında son durum nedir? Kabul edilen 3 madde nedir?