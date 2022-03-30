Sokak köpekleriyle ilgili belediyelere ihbar yağıyor

"BİR YILDA 2 BİN 586 SALDIRGAN HAYVAN İHBARI"

Son bir yılda belediyenin veterinerlik birimine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren Karadağ, "Vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, en çok yaralı ve hasta hayvan talebi gelmiş. İhbarların yüzde 46'sı yaralı ve hasta hayvanlarla ilgili. Dezenfektan ve vektör ilaçlamaları, haşerelerle ilgili ilaçlamalar yapıldı, bu da yüzde 25 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 14 ile saldırı ihbarları var. Başıboş hayvanlarla ilgili çok şikayet alıyoruz. Eyüpsultan'a bir yılda 2 bin 586 saldırgan hayvanlarla ilgili ihbar geldi" dedi.