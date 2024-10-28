Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde eline bıçak alan bir şüpheli, yaklaşık 4 aydır takip ettiği iki kız kardeşin oturduğu eve gidip "Açın kapıyı sizi seviyorum" diyerek taciz etti. Karşı binada oturan şüphelinin daha önce de kendilerine camdan öpücük attığını ve yatak odalarına hortum fırlattığını iddia eden kız kardeşler, tacizciden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Selami B. "cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi - 1

Şirintepe Mahallesi'nde aileleri memleketlerine gittiği için bir süredir birlikte yaşayan kız kardeşler Meryem K. (25) ve Rabia K. (27), yaklaşık 4 ay önce evli ve çocuğu olan Selami B. (53) tarafından rahatsız edilmeye başladı.

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Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi - 2

Kız kardeşlerin önüne çıkan ve onları takip eden Selami B., geçen günlerde de yaşadığı daireden, karşı binanın dairesinde oturan kız kardeşlere öpücük atarak taciz etti.

Rahatsızlık vermeye devam eden Selami B. kız kardeşlerin dairesine, penceresinden hortum parçaları atarak tacizlerini sürdürdü.

Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi - 3

"AÇIN KAPIYI SİZİ SEVİYORUM"

Kız kardeşler, Selami B.'nin hasta olduğunu düşünerek herhangi bir şikayette bulunmazken geçen günlerde elinde bıçakla evinden çıkan Selami B., kız kardeşlerin yaşadığı binanın kapısına dayandı.

Saldırgan, kız kardeşlere "Aç kapıyı, annenler evde yok biliyorum. Sizi seviyorum" diyerek içeriye girmek istedi.

Binanın kapısını açmayan kız kardeşlerin pencereden bağırması üzerine Selami B. koşarak yaşadığı eve girdi. 

Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi - 4

BIÇAKLI TACİZCİ TUTUKLANDI

Olay ardından kız kardeşlerin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Selami B.'yi olayda kullandığı bıçağa el koyarak gözaltına aldı.

Kız kardeşlerin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan Selami B., adli işlemlerinin artından adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Bir anlık nefsime uyarak yaptım." dediği öğrenilen Selami B. çıkartıldığı mahkemece "cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Taciz şüphelisi Selami B.'nin "kasten yaralama" suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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