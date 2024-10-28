Sokak ortasında "Açın kapıyı sizi seviyorum" tacizi
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde eline bıçak alan bir şüpheli, yaklaşık 4 aydır takip ettiği iki kız kardeşin oturduğu eve gidip "Açın kapıyı sizi seviyorum" diyerek taciz etti. Karşı binada oturan şüphelinin daha önce de kendilerine camdan öpücük attığını ve yatak odalarına hortum fırlattığını iddia eden kız kardeşler, tacizciden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Selami B. "cinsel taciz" suçundan tutuklandı.
Şirintepe Mahallesi'nde aileleri memleketlerine gittiği için bir süredir birlikte yaşayan kız kardeşler Meryem K. (25) ve Rabia K. (27), yaklaşık 4 ay önce evli ve çocuğu olan Selami B. (53) tarafından rahatsız edilmeye başladı.