Sokak ortasında doktor döven saldırganlardan pişkin savunma

'ASIL MAĞDUR BİZİZ'

Şüphelilerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Kardeşlerden Fikret Aydemir, asıl mağdurun kendileri olduğunu savunarak, "Olay günü kardeşlerim ile yolda giderken kardeşim Servet'i daha önce döven ve şikayetçi olan doktoru kaldırımda yürürken gördük. Kardeşim, 'Doktorla konuşalım. Şikayetinden vazgeçsin' dedi. Biz de Allah'ından bulsun, dedik. Kardeşim ısrar edince ben konuşmak için yanına gittim.

'Çocuğu hem dövmüşsün hem şikayetçi olmuşsun' dediğimde sol gözüme yumruk attı ve 'Torbalı'yı size dar ederim' diyerek tehdit etti. Daha sonra kardeşlerim yanıma geldi. Biz kendimizi savunmaya çalıştık. Servet, sopayı yerde bulmuş. Bizim şimdiye kadar bir trafik cezamız bile yoktur. Doktor daha önceden kardeşim başka bir doktorla tartışırken odaya girmiş ve onu darbetmiş. Asıl mağdur biziz" dedi.