Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu!
Eskişehir'de eski sevgilisi Gamze Cesur’u 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Fatih Durmaz'a 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Sanık Dumaz mahkemedeki savunmasında, "Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım. Kadın olmanın avantajlarını kullanıyor." dedi.
Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında Fatih Durmaz, takip ettiği eski sevgilisi olan spor eğitmeni Gamze Cesur’u 15 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı.