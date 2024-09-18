Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu!

Eskişehir'de eski sevgilisi Gamze Cesur’u 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Fatih Durmaz'a 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Sanık Dumaz mahkemedeki savunmasında, "Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım. Kadın olmanın avantajlarını kullanıyor." dedi.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 1

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında Fatih Durmaz, takip ettiği eski sevgilisi olan spor eğitmeni Gamze Cesur’u 15 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı.

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Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 2

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Cesur, el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat olup fizik tedavi gördü.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 3

Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Fatih Durmaz ise çıkarıldığı adliyede "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 4

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Fatih Durmaz hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

7 sayfalık iddianamede, sanık Fatih Durmaz hakkında "Israrlı takip", "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 5

"YAPTIYSAM YAPTIM DERİM"

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmaz, olay sırasında elinde bıçak olmadığını savunarak "Birçok suç üzerime atılmış iftiradır. 2 milyonun üzerinde beni dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrenince ayrılmak ve paramı geri istedim. Elimde bıçakla takip etmedim. Öldürecek olsam evini, adresini biliyorum, oralarda yaparım. Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım kadın olmanın avantajlarını kullanıyor. Sürekli kendisini rahatsız ettiğim iddiası doğru değil. Yalanlarıyla Türkiye'ye rezil ettiler. 40 yaşından sonra bu kadın yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Suç işlemedim yapsam, söylerdim." dedi.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 6

Savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Durmaz, "Ben yalan beyan veren kadınların ve doğru beyan veren kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum. Devletimizden 6284 yasasını iyi ve kötü kullanan kadınları ayırt etmesini istiyorum." diye konuştu.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 7

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Fatih Durmaz'a "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, "Israrlı takip" suçundan ise 1,5 hapis cezası verdi.

Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu! - 8

Sanık Durmaz, toplam 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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