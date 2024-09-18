Sokak ortasında eski sevgilisini 15 kere bıçaklayan sanık: Elimde bıçak yoktu!

"YAPTIYSAM YAPTIM DERİM"

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmaz, olay sırasında elinde bıçak olmadığını savunarak "Birçok suç üzerime atılmış iftiradır. 2 milyonun üzerinde beni dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrenince ayrılmak ve paramı geri istedim. Elimde bıçakla takip etmedim. Öldürecek olsam evini, adresini biliyorum, oralarda yaparım. Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım kadın olmanın avantajlarını kullanıyor. Sürekli kendisini rahatsız ettiğim iddiası doğru değil. Yalanlarıyla Türkiye'ye rezil ettiler. 40 yaşından sonra bu kadın yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Suç işlemedim yapsam, söylerdim." dedi.