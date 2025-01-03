Sokak ortasında kadına şiddet

İstanbul Fatih'te bir kişi tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Sokak ortasında kadına şiddet - 1

Fatih Şehremini Mahallesi'nde sokakta bir kadın ve bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak ortasında kadına şiddet - 2

Tartışma sırasında genç kadın erkek arkadaşına "Beni aldattın" diye bağırdı. Bunun üzerine erkek, kız arkadaşının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Sokak ortasında kadına şiddet - 3

Araya girmeye çalışan kız arkadaşının arkadaşına da tepki gösteren erkek "Karışamazsın sen" diye bağırdı.

Sokak ortasında kadına şiddet - 4

Kadın "Çantamı ver" diyerek bağırmaya devam ederken, bu kez erkek tekme ve tokat atarak kadına saldırdı.

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