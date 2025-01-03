Sokak ortasında kadına şiddet
İstanbul Fatih'te bir kişi tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü.
Fatih Şehremini Mahallesi'nde sokakta bir kadın ve bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Fatih Şehremini Mahallesi'nde sokakta bir kadın ve bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında genç kadın erkek arkadaşına "Beni aldattın" diye bağırdı. Bunun üzerine erkek, kız arkadaşının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşmak istedi.
Araya girmeye çalışan kız arkadaşının arkadaşına da tepki gösteren erkek "Karışamazsın sen" diye bağırdı.
Kadın "Çantamı ver" diyerek bağırmaya devam ederken, bu kez erkek tekme ve tokat atarak kadına saldırdı.