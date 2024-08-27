Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü
İstanbul Avcılar'da bir kadın sokak ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dayağa maruz kaldı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren bir adam da kalabalık grubun hedefi oldu.
Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.