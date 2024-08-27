Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü

İstanbul Avcılar'da bir kadın sokak ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dayağa maruz kaldı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren bir adam da kalabalık grubun hedefi oldu.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 1

Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 2

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca "Anne" diye bağırmaya başladı.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 3

Kadın arbede sırasında yere düşerken bir başka kadın saldırıya uğrayan kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 4

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürklediği kadını otomobile götürdü.

Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 5

Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 6

KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DÖVDÜLER

Bir süre sonra kadının saldırıya uğradığını fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 7

Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 8

Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı.

Sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca yumruklayıp sopalarla dövdü - 9

Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

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