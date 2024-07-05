Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında tekme ve yumrukla döven Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren 18 yaşındaki Ali Fırat Arzu "Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Dersini alsın diye ben de ona vurdum." dedi.

Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 1

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde 1 Temmuz’da öğle saatlerinde Mehmet Ç., sokak ortasında birlikte yaşadığı Aysun A.’yı dövmeye başladı. Kadını art arda yumruklayan Mehmet Ç.’yi görenler olaya tepki gösterdi.

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Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 2

Müdahale eden kalabalıktan Ali Fırat Arzu, Mehmet Ç.’yi yumruklayarak durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Aysun A.’yı ve Mehmet Ç.’yi emniyete götürdü.

Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 3

Aysun A., kendisini döven Mehmet Ç.’den şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi.

Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 4

Mehmet Ç. ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 5

"GURURUMA YEDİREMEDİM"

Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, evine doğru giderken olayı gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Birden bakınca kadını dövdüğünü gördüm. Ben de müdahale etmeye gittim. Kadını yumrukluyordu ve şiddet uyguluyordu. Kadını savunmasız gördüm, gururuma yediremedim. Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10’a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum.”

Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum - 6

Esnaf Yahya Aslan ise olay nedeniyle üzüldüklerini belirterek, “Böyle olaylar bir daha ne Çınar’da ne de hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten üzüldüm. Yapılacak hareketler değildi. Kadına şiddete son verilmesi lazım. Böyleleri cezasız kalmasın, bu şekilde umut ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz.” dedi.

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