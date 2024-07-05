Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında tekme ve yumrukla döven Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren 18 yaşındaki Ali Fırat Arzu "Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Dersini alsın diye ben de ona vurdum." dedi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde 1 Temmuz’da öğle saatlerinde Mehmet Ç., sokak ortasında birlikte yaşadığı Aysun A.’yı dövmeye başladı. Kadını art arda yumruklayan Mehmet Ç.’yi görenler olaya tepki gösterdi.