Sokak ortasında kadına şiddet | Saldırganı etkisiz hale getiren genç: Dersini alsın diye ben de ona vurdum

"GURURUMA YEDİREMEDİM"

Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, evine doğru giderken olayı gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Birden bakınca kadını dövdüğünü gördüm. Ben de müdahale etmeye gittim. Kadını yumrukluyordu ve şiddet uyguluyordu. Kadını savunmasız gördüm, gururuma yediremedim. Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10’a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum.”