Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak katletti. Şüpheli Harun G.'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.
Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.