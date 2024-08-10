Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak katletti. Şüpheli Harun G.'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 1

Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 2

Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 4

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 5

Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 6

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 7

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 8
Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 9
Sokak ortasında kan donduran katliam: İfadesi ortaya çıktı - 10
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