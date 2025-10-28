Sokak ortasında katledildi: Nilay uzaklaştırma kararı aldırmak için yarın savcılığa gidicekmiş

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Ali K.’nın polise verdiği ilk ifadede ise "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisiyle konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti." dediği bilgisine ulaşıldı.