Sokak ortasında katledildi: Nilay uzaklaştırma kararı aldırmak için yarın savcılığa gidicekmiş

İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi Ali K., tarafından sokak ortasında 15 el ateş edilerek katledilen Nilay Kotan'ın yarın savcılığa giderek uzaklaştırma kararı aldıracağı öğrenildi.

Bir kadın daha vahşice sokak ortasında katledildi.

Çağlayan Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, eski sevgilisi Ali K. tarafından kesildi.

15 el ateş ederek Kotan'ı vahşice katleden Ali K., aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı kadın ise hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinden boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kotan'ın Ali K.’nın ise evli olduğunu bilmediği öne sürüldü.

Ayrıca şüphelinin "Kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Silivri'de yakalanan Ali K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Ali K.’nın polise verdiği ilk ifadede ise "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisiyle konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti." dediği bilgisine ulaşıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAVCILIĞA GİDECEKMİŞ

Kotan’ın cenazesi Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen tören sonrası kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Kotan'ın cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SON BİR YILDIR AYRILMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

Diğer yandan Nilay Kotan ile Ali K.'nın 5 yıldır görüştüğü, Kotan’ın son bir yıldır ayrılmaya çalıştığı, olay günü Ali K.nın konuşmak için Kotan’ın yanına gittiği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Ailesinden Nilay Kotan'ın yarın savcılığa giderek Ali K. hakkında suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma kararı aldıracağı bilgisi edinildi.

