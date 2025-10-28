Sokak ortasında katledildi: Nilay uzaklaştırma kararı aldırmak için yarın savcılığa gidicekmiş
İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi Ali K., tarafından sokak ortasında 15 el ateş edilerek katledilen Nilay Kotan'ın yarın savcılığa giderek uzaklaştırma kararı aldıracağı öğrenildi.
Bir kadın daha vahşice sokak ortasında katledildi.
Çağlayan Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, eski sevgilisi Ali K. tarafından kesildi.
15 el ateş ederek Kotan'ı vahşice katleden Ali K., aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralı kadın ise hastanede hayatını kaybetti.