imsakiye

Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek

Samsun’da bir kadın, Sinan Aladağ isimli bir adamın önce sözlü tacizine maruz kaldı, sonrasında ise saldırıya uğradı. Yüzünde iki kırık oluşan kadın, üç ay boyunca sıvıyla beslenecek.

Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek - 1

Samsun’da Damla Korkmaz isimli kadın, Sinan Aladağ tarafından sokak ortasında korkunç şekilde dövüldü.

Olay, 5 Mart günü Atakum’da meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine maruz kaldı.

Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz’a saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek - 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Damla Korkmaz’ın yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek - 3

SALDIRGANIN 12 SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 Mart’ta Sinan Aladağ’ı yakaladı.

12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi.

Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek - 4

“SÖZLÜ TACİZ ETTİ, YUMRUK ATTI”

Saldırı anını anlatan Korkmaz, olayın yaşandığı gün alışveriş yapmak için evinden çıktığını belirterek, “Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim.” diye konuştu.

Korkmaz şöyle devam etti:

“İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana ‘ücretin ne kadar’ dedi. ‘Pardon, anlamadım’ deyince ‘burası Atakent mi?’ diye sordu.

Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. ‘Etek giydiğine göre böylesin’ dedi ve bana yeltenmeye başladı.

Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten.”
Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek - 5

Yüzünde iki kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

“Üç ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. En büyük sorunumuz üç ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim.

O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım.

Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez.

Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı.”

DAHA FAZLA GÖSTER