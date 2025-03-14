Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek

“SÖZLÜ TACİZ ETTİ, YUMRUK ATTI”

Saldırı anını anlatan Korkmaz, olayın yaşandığı gün alışveriş yapmak için evinden çıktığını belirterek, “Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim.” diye konuştu.

Korkmaz şöyle devam etti:

“İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana ‘ücretin ne kadar’ dedi. ‘Pardon, anlamadım’ deyince ‘burası Atakent mi?’ diye sordu.

Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. ‘Etek giydiğine göre böylesin’ dedi ve bana yeltenmeye başladı.

Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten.”