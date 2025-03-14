Sokak ortasında önce sözlü taciz sonra saldırı: Damla üç ay sadece sıvıyla beslenecek
Samsun’da bir kadın, Sinan Aladağ isimli bir adamın önce sözlü tacizine maruz kaldı, sonrasında ise saldırıya uğradı. Yüzünde iki kırık oluşan kadın, üç ay boyunca sıvıyla beslenecek.
Samsun’da Damla Korkmaz isimli kadın, Sinan Aladağ tarafından sokak ortasında korkunç şekilde dövüldü.
Olay, 5 Mart günü Atakum’da meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine maruz kaldı.
Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz’a saldırdı.