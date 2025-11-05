Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını kurtardı: Dükkanı ateşe verildi

Emniyete götürülen Engin T.’nin poliste 5 adet "Kasten Yaralama", "Taksirle Yaralama", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak", Kaçakçılık kanununa muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 10 kaydı olduğu öğrenildi.

Alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Engin T.’nin savcılık kararıyla hastanede yapılan kan testinde ise 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramalarda ise, karton koli içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi ve pamuklu fitil bulundu. Malzemelere el konulurken araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.