Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını kurtardı: Dükkanı ateşe verildi
05.11.2025 11:17
DHA
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında kadına şiddete tepki gösteren esnafın dükkanı ateşe verildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan tutuklandı.
Merkez Mahallesi’nde gece saatlerinde aracıyla caddedeki bir dükkanın önüne gelen Engin T., burada kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Bu sırada Engin T.’nin kadını zorla araca bindirmek istediğini gören esnaf Mertcan A., duruma tepki göstererek müdahale etti.
ESNAFA DA SALDIRDI
Çıkan tartışmada kadın, dükkana sığınarak yardım isterken esnaf Mertcan A. da taksi çağırıp kadını evine gönderdi.
Bunun üzerine Engin T. "Kız arkadaşıma mı asılıyorsunuz." diyerek Mertcan A.’ya küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Mertcan A., da Engin T.'yi dövdü.
DÜKKANI ATEŞE VERDİ
Olayın ardından aracına binen Engin T. olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat sonra dükkan önüne yeniden gelen Engin T., aracından inerek dükkanın girişine 3 kez yanıcı madde attı.
Halıların alev aldığını ve alevlerin dükkana ulaştığını gören çevredeki vatandaşlar kovalarla su dökerek yangını söndürdü.
Olayın ardından aracına binen Engin T. hızla kaçmaya başladı.
YAKALANDI
İlçede belirli noktalar oluşturarak dar alan çalışması yapan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaya başladı.
Polis, yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda şüpheliyi aracının lastiklerine ateş ederek durdurdu.
Şüpheli, gözaltına alındı.
10 SUÇ KAYDI ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen Engin T.’nin poliste 5 adet "Kasten Yaralama", "Taksirle Yaralama", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak", Kaçakçılık kanununa muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 10 kaydı olduğu öğrenildi.
Alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Engin T.’nin savcılık kararıyla hastanede yapılan kan testinde ise 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Araçta yapılan aramalarda ise, karton koli içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi ve pamuklu fitil bulundu. Malzemelere el konulurken araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.