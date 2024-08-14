Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, ağabeyinin kavga ettiği şüpheliyi sopayla öldüresiye dövdü. Dövülen adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 10 Ağustos Cuma günü saat 05.00 sıralarında iddiaya göre Lokman A., sokakta alkol aldığı sırada yanından geçen İbrahim Kılıçkaya (38) ile karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga etmeye başladı.