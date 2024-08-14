Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, ağabeyinin kavga ettiği şüpheliyi sopayla öldüresiye dövdü. Dövülen adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 10 Ağustos Cuma günü saat 05.00 sıralarında iddiaya göre Lokman A., sokakta alkol aldığı sırada yanından geçen İbrahim Kılıçkaya (38) ile karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga etmeye başladı.

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Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 2

Lokman A.'nın iş yerinde çalışan Utkuhan K., Lokman A.'nın kardeşi Selim A.'yı arayarak ağabeyinin kavga ettiğini söyledi.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 3

Olay yerine gelen Selim A., ağabeyini darbeden Kılıçkaya'yı sopayla öldüresiye dövdü.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki kardeş ile iş yeri çalışanı Utkuhan K.'yi gözaltına aldı.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından Lokman A. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 6

Aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Kılıçkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında sopayla öldüresiye dayak - 7

İki kardeşin Kılıçkaya'yı öldüresiye dövdüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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