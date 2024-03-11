Sokak ortasındaki kadın cinayetine 8 Mart'ta ağırlaştırılmış müebbet cezası

Olay günü ise kahve kutusunda uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç, akşam eve gelen Yiğitsoy ile bu konuyu konuşmak isteyince tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i ise öldürdükten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı.

Davut Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Yiğitsoy için 'kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.