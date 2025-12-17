Sokak ortasındaki şiddet görüntüleri infial yaratmıştı. Genç kadının acı dolu öyküsü

"Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar ve silah resimleri gönderiyordu." diye sözlerine devam eden genç kadın, şöyle devam etti:

"Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı."