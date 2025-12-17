Sokak ortasındaki şiddet görüntüleri infial yaratmıştı. Genç kadının acı dolu öyküsü
17.12.2025 15:34
DHA
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete maruz kalan genç kadın, acı dolu hikayesini anlattı.
Kağıthane'de 21 yaşındaki Yağmur Serin E.'nin görüntüleri, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Genç kadın, ayrı yaşadığı eşi Bilal E. tarafından sokak ortasında silahla alıkonulup şiddete maruz kaldı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan Bilal E. "Kasten yaralama", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Tehdit hakaret" suçlarından tutuklandı.
YAĞMUR'UN ACI HİKAYESİ
Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., zanlı ile 2024 Ocak ayında tanıştığını ve cinsel istismara maruz kaldığını dile getirdi.
Zanlının uyuşturucu kullandığını sözlerine ekleyen Yağmur Serin E., "Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik." dedi.
"ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"
Evlendikten sonra şiddetin başladığını dile getiren mağdur kadın, "Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum." ifadelerini kullandı.
Şiddet olaylarının ardından ailesinin evine döndüğünü ve boşanmak istediğini söylediğini aktaran Yağmur Serin E., zanlı hakkında uzaklaştırma kararı aldığını dile getirdi.
"ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM SONRA DA KENDİMİ' DİYE TEHDİT ETTİ"
"Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar ve silah resimleri gönderiyordu." diye sözlerine devam eden genç kadın, şöyle devam etti:
"Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı."
Polisi aramaması için zanlının telefonunu aldığını dile getiren Yağmur Serin E., "İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yaklaşıp bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var sıkarım' diyerek." dedi.
Yağmur Serin E., böyle biriyle yuva kurduğu için pişman olduğunu da sözlerine ekledi.