Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi
İstanbul Esenyurt’ta sokak sokak gezerek 10 kişiyi bıçaklayan Abdullah Ören’in 20 Ocak Cumartesi günü, tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı. Polisin aradığı Ören, dün Esenyurt’ta ortaya çıkıp, bıçakla dehşet saçtı. Ören’in bıçakladığı 10 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı, evlerin camlarına taş fırlattı.
Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.Polisin aradığı Ören dün Esenyurt’ta ortaya çıktı.