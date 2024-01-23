Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi

İstanbul Esenyurt’ta sokak sokak gezerek 10 kişiyi bıçaklayan Abdullah Ören’in 20 Ocak Cumartesi günü, tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı. Polisin aradığı Ören, dün Esenyurt’ta ortaya çıkıp, bıçakla dehşet saçtı. Ören’in bıçakladığı 10 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 1

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı, evlerin camlarına taş fırlattı.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.

Polisin aradığı Ören dün Esenyurt’ta ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 2

Abdullah Ören Esenyurt’ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı. Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt’un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 3

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi’nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.’ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 4

Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.’nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 5

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını Murat A.’ya gerçekleştiren Ören’i İnönü Mahallesi 330. Sokak’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’ta bıçaklı saldırı dehşetinden yeni ayrıntılar: Hastaneden kaçtığı belirlendi - 6

Gün boyunca Esenyurt’ta dehşet saçan şüpheli Abdullan Ören’i saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, evlerin camlarına taş fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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