Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Abdullah Ören Esenyurt’ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı.

Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt’un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.