Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Esenyurt’ta sokak sokak gezip, hiç tanımadığı 10 kişiyi bıçaklayan Abdullah Ören, saldırıları eski ev sahibine sinirlenip gerçekleştirdiğini söyledi. Eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği söyleyen Ören, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı, evlerin camlarına taş fırlattı.
Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.Polisin aradığı Ören dün Esenyurt’ta ortaya çıktı.