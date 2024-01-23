Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt’ta sokak sokak gezip, hiç tanımadığı 10 kişiyi bıçaklayan Abdullah Ören, saldırıları eski ev sahibine sinirlenip gerçekleştirdiğini söyledi. Eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği söyleyen Ören, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 1

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı, evlerin camlarına taş fırlattı.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.

Polisin aradığı Ören dün Esenyurt’ta ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 2

Abdullah Ören Esenyurt’ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı.

Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt’un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 3

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi’nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.’ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 4

Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.’nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 5

SALDIRILARI NEDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını Murat A.’ya gerçekleştiren Ören’i İnönü Mahallesi 330. Sokak’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Çeşitli suçlardan 14 suç kaydının olduğu belirlenen Abdullan Ören, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 6
Sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı | Esenyurt’taki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı - 7
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