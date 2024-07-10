Sokaklar göle döndü! Onlarca araç mahsur kaldı

Yüksekova'dan Van'a iş için giden iş adamı Cebri Tekin, "Yüksekova'dan çıktığımızda hava güzeldi. Güzeldere'ye yakın yoğun bir yağışla karşılaştık. Yol sel altında kaldı, biz de yolda mahsur kaldık. Ekiplerin gelmesiyle yeniden yolumuza devam ettik" dedi.