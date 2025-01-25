Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık iki ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Ağır hasar alan binayla boşaltıldı. Mühürlenen binanın sahibi, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 1

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.

5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık iki ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı.

Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 2

Bina sahibi Nuran Kal, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 3

ÇATLAKLAR OLUŞUNCA ÇALIŞMA DURDURULDU

Dün sabah saatlerinde kazık çalışmaları sürdüğü sırada sokaktaki 3 katlı binada derin çatlaklar meydana geldi.

Binanın ortasında da çatlakların oluşması üzerine bina sahibi Nuran Kal, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, çalışmayı durdurdu. 

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 4

Ağır hasar alan giriş kattaki dairede yaşayan kiracı Yakup Çelik'e (45) ve bina sahibi Nuran Kal'a yıkılma riski olduğunu söylenilerek binayı boşaltmaları bildirildi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 5

BİNA MÜHÜRLENDİ, KİRACI DAİRESİNİ BOŞALTTI

Bunun üzerine Yakup Çelik, evindeki eşyaları çıkartarak daireyi boşalttı. Nuran Kal'ın ise evini boşaltmasına izin verilmedi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 6

Çatlakların oluştuğu bina ve Çelik'in evi ardından zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sahibi Nuran Kal'ın ise evini boşaltmasına izin verilmedi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 7

Binanın girişi ise demir bariyerlerle kapatıldı. Mühendislerin incelemesi sonucunda binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 8

Pazartesi günü alınacak karot incelemesi sonrasında binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 9

"BÖYLE BİLİNÇSİZ YIKILMAZ"

Nuran Kal, “Biz o kadar sallandık ki can havliyle dışarıya çıktık. Dışarıya çıktıktan sonra müteahhitin kim olduğunu sordum ve bana gösterdiler. Çağırdım ve bu şekilde mi yıkıyorsunuz dedim. Böyle bilinçsiz yıkılmaz." diyerek duruma tepki gösterdi.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 10

"MÜTEAHHİTİ UYARDIM 'BANA BİNAYI VER' DEDİ"

İki  ay önce çalışma başlarken duvarlarda hafif açılmalar gördüğünü ve yine gidip müteahhiti uyardığını dile getiren Kal, "Banyomda ve duvarlardaki resimlerde kayma başladı. Ben müteahhiti uyardım ancak o bana binayı bize ver dedi. O işte öyle olmuyor. Son 3 gündür her yer çatlıyor. Kendisini uyarıyorum ve ev çatlıyor diyorum. Ev tehlike altında dedim." dedi

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 11

"BİZİ APAR TOPAR ÇIKARTTILAR"

Kal, "Yemek yaparken bir anda geldiler ve bana çıkın dediler. Tamam çıkayım dedim. 2-3 tane eşya alın, mühürleyeceğiz dediler. Yan taraftaki inşaatta yoğun bir çalışma vardı. Tehlikeli çalışmalar duvarları bu hale getirdi." diye konuştu.

Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı - 12

Kendilerini apar topar çıkarttıklarını dile getiren Kal, "Nereye gideceğimizi de bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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