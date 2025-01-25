Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı

"MÜTEAHHİTİ UYARDIM 'BANA BİNAYI VER' DEDİ"

İki ay önce çalışma başlarken duvarlarda hafif açılmalar gördüğünü ve yine gidip müteahhiti uyardığını dile getiren Kal, "Banyomda ve duvarlardaki resimlerde kayma başladı. Ben müteahhiti uyardım ancak o bana binayı bize ver dedi. O işte öyle olmuyor. Son 3 gündür her yer çatlıyor. Kendisini uyarıyorum ve ev çatlıyor diyorum. Ev tehlike altında dedim." dedi