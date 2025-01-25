Sokakta kaldılar: Kazık çakarken yan bina çatladı
İstanbul Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık iki ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Ağır hasar alan binayla boşaltıldı. Mühürlenen binanın sahibi, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.
5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık iki ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı.
Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştu.