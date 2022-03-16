Sokakta soyunup aracın üzerine yattı

Adana'da bir kişi, sokak ortasında kıyafetlerini çıkarıp aracın üzerine yattı. Mahallelinin tepki gösterdiği adam, uyarılara kulak asmayınca dayak yedi.

Haberler - İHA 16.03.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 10:52

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 1

'nın Seyhan ilçesinde, 15 Mart'ta gece saatlerinde iddiaya göre bir kişi, yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 2

Bu durumu gören mahalleli, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 3

Ancak vatandaş uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 4

Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 5

Adam fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 6

Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 7

Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına giderek onu dövdü.

Sokakta soyunup aracın üzerine yattı - 8

Vatandaşın elinden kurtulan adam olay yerinden kaçtı.

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