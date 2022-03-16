Sokakta soyunup aracın üzerine yattı

Haberler - İHA 16.03.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 10:52
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 15 Mart'ta gece saatlerinde iddiaya göre bir kişi, yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı.
Bu durumu gören mahalleli, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu.
Ancak vatandaş uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti.
Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı.
Adam fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti.
Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı.
Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına giderek onu dövdü.
Vatandaşın elinden kurtulan adam olay yerinden kaçtı.