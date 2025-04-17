Sokakta yaşıyordu, çöpte altın buldu: "Haram lokma boğazımdan geçmez" dedi, hayatı değişti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöplerden kağıt ve hurda toplayarak hayata tutunmaya çalışan 22 yaşındaki Aslan Kalkay, konteynerde bulduğu altınları tereddütsüz bir şekilde karakola teslim etti. "Haram lokma boğazımdan geçmez" diyen Kalkay’ın bu davranışı hayatını değiştirdi.
Aslan Kalkay, yaklaşık 8 yıl önce Mardin’den çalışmak için önce Marmaris’e, ardından Bodrum’a geldi. Geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup, gündüzleri çöp toplayarak geçimini sağlıyan 22 yaşındaki genç, önceki gün sabah saatlerinde bir konteynerde siyah bir poşet buldu.