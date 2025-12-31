Sokakta yürürken ölümden döndüler. Tel üzerlerine düştü, kıvılcımların arasında kaldılar

31.12.2025 10:53

Mardin'de kopan elektrik teli, sokaktan geçen gençlerin üzerine düştü. Ölümden dönen gençler, peş peşe düşen kıvılcımların arasında kaldı.

Mardin'de bir grup genç sokakta yürütükleri sırada ölümden döndü.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki Akasya Sokak'ta meydana geldi.

Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden dört kişiden üçünün üzerine kopan elektrik teli düştü.

 

Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı.

Çevredekiler panikle kaçışırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

